Видеофакт: Трое пленных «россиян» с аппетитом жуют украинские пирожки 1.07.2026, 14:53

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фото: censor.net

Перу, Зимбабве, Бурунди.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены трое военнослужащих российских оккупационных войск, взятых в плен в ходе боевых действий в Харьковской области.

По результатам первоначального опроса выяснилось, что задержанные комбатанты являются иностранными гражданами, заключившими контракты с Министерством обороны Российской Федерации для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлены мужчины из Перу, Зимбабве и Бурунди. Наемники со скрепленными скотчем руками оживленно жуют пирожки.

«Перу, Зимбабве, Бурунди: на видео - бойцы армии РФ, взятые в плен в Харьковской области», - отмечается в комментарии.

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