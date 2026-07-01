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В Беларусь идут сильные грозы и шквалистый ветер

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  • 1.07.2026, 14:32
  • 1,976
В Беларусь идут сильные грозы и шквалистый ветер
Фото: charter97.org

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет выпустил предупреждение для всей территории Беларуси об оранжевом уровне опасности на 2 июля. Причина - грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с.

Более того, 2 июля жара сохранится по юго-восточной половине Беларуси, максимальная температура воздуха там в дневные часы достигнет +33 градусов.

В Минске днем 2 июля все еще жарко, от +25 до +27 градусов. Ожидается гроза с сильным ветром.

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