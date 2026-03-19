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Андреева, Лойко и Пальчис: на cвободу вышли 250 политзаключенных

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  • 19.03.2026, 17:33
  • 48,866
Андреева, Лойко и Пальчис: на cвободу вышли 250 политзаключенных

(Обновлено) Большинство из них останется в Беларуси.

Режим Лукашенко освободил политзаключенных после визита в страну спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джона Коула.

Освобождены 250 политзаключенных, 15 из них депортированы из Беларуси в Литву.

Имена освобожденных приводит сайт правозащитного центра «Вясна»:

Катерина Андреева, Кирилл Казей, Александр Козлянко, Дмитрий Кубарев, Николай Кулешов, Анастасия Лойко, Сергей Мовшук, Алексей Мельников, Эдуард Пальчис, Ким Самусенко, Павел Шпетный, Валентин Стефанович, Денис Железко, Никита Золотарев.

Ранее сообщалось, что вчера, 18 марта, минимум из двух белорусских колоний вывезли некоторых политзаключенных. По информации правозащитников, их вывезли из колонии №15 в Могилеве и колонии №1 в Новополоцке.

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