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В Минске ограничат движение на нескольких улицах

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  • 1.07.2026, 12:56
В Минске ограничат движение на нескольких улицах
Фото: onliner

С 3 по 4 июля.

На некоторых улицах Минска ограничат движение на время праздничных мероприятий к 3 июля.

По информации ГАИ, с 18.00 3 июля до 01.00 4 июля все виды транспорта не смогут проехать по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.

— Обращаем внимание велосипедистов и водителей СПМ, что их проезд к местам проведения мероприятий будет ограничен, в связи с чем им рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, — подчеркнул начальник УГАИ ГУВД Минска Сергей Бабич.

На остановке «Дворец спорта» возле места проведения мероприятий запретят посадку и высадку пассажиров.

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