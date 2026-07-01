В Минске ограничат движение на нескольких улицах 2 1.07.2026, 12:56

Фото: onliner

С 3 по 4 июля.

На некоторых улицах Минска ограничат движение на время праздничных мероприятий к 3 июля.

По информации ГАИ, с 18.00 3 июля до 01.00 4 июля все виды транспорта не смогут проехать по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.

— Обращаем внимание велосипедистов и водителей СПМ, что их проезд к местам проведения мероприятий будет ограничен, в связи с чем им рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, — подчеркнул начальник УГАИ ГУВД Минска Сергей Бабич.

На остановке «Дворец спорта» возле места проведения мероприятий запретят посадку и высадку пассажиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com