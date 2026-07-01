В Минске ограничат движение на нескольких улицах

В Минске ограничат движение на нескольких улицах2
- 1.07.2026, 12:56
С 3 по 4 июля.
На некоторых улицах Минска ограничат движение на время праздничных мероприятий к 3 июля.
По информации ГАИ, с 18.00 3 июля до 01.00 4 июля все виды транспорта не смогут проехать по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.
— Обращаем внимание велосипедистов и водителей СПМ, что их проезд к местам проведения мероприятий будет ограничен, в связи с чем им рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, — подчеркнул начальник УГАИ ГУВД Минска Сергей Бабич.
На остановке «Дворец спорта» возле места проведения мероприятий запретят посадку и высадку пассажиров.