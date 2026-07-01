В Беларуси дорожают сигареты
- 1.07.2026, 12:38
Большинство — на 10 копеек.
С 1 июля производители и дистрибьюторы сигарет в Беларуси поднимают цены на свою продукцию.
Большинство из них подорожает на 10 копеек, говорится в данных Министерства по налогам и сборам страны.
Это бренды BAT, выпускаемые по лицензиям Гродненской табачной фабрики «Неман», «Табак-инвест», «Алиди-Вест», новичка рынка «Этерна Прайм» и «Беларусьторга».
На 20 копеек станут дороже три вида сигарет Corset, которые импортирует «Беларусьторг». А на 30 копеек – марка Lucky Strike Aroma Violet от «Сентони ПРО», «Алиди-Вест» и «Этерна Прайм».