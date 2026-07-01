Ученые: Младенцы рождаются с нейронными основами для математики 2 1.07.2026, 12:24

Дети способны различать количество объектов уже в первые часы и дни после рождения.

Исследователи из Университета Тренто впервые выявили нейронные механизмы, лежащие в основе врожденного чувства числа у новорожденных. Оказалось, что младенцы способны различать количество объектов уже в первые часы и дни после рождения. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Эксперимент проводился на 21 новорожденных в первые дни жизни. Ученые из регистрировали активность мозга детей с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), пока те слушали повторяющиеся группы из четырех или двенадцати слогов и одновременно рассматривали изображения с четырьмя или двенадцатью точками.

Анализ показал, что при совпадении количества услышанных слогов и увиденных точек активность в теменно-височной области мозга снижалась. Такой эффект, известный как подавление повторения, характерен и для мозга взрослых: знакомые стимулы требуют меньше ресурсов для обработки. Когда же количество слогов и точек не совпадало, нейронная активность возрастала, что указывает на способность мозга распознавать различия в количестве.

По словам авторов исследования, это первое прямое свидетельство нейронного механизма врожденного чувства числа у человека. Полученные данные подтверждают, что способность оценивать количество не зависит от языка или обучения и присутствует с самого рождения.

Исследователи отмечают, что такая способность могла иметь важное эволюционное значение, помогая быстро оценивать количество потенциальных угроз или источников пищи. Кроме того, предыдущие работы показывают, что развитость чувства числа в раннем возрасте связана с будущими математическими способностями.

Авторы считают, что изучение нейронных механизмов восприятия количества у новорожденных в перспективе может помочь создать ранние биомаркеры риска дискалькулии — нарушения, затрудняющего освоение математики. При этом исследование пока не прошло независимое рецензирование, поскольку опубликовано в виде препринта.

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