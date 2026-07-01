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Гомельчанин застрял в Египте без денег на билет домой

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  • 1.07.2026, 12:10
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Гомельчанин застрял в Египте без денег на билет домой

Все из-за друга.

Житель Гомеля уехал работать арматурщиком на объект в Египте, но к концу вахты оказался без денег на обратный билет. Тогда он попросил помощи у давнего друга, рассказали в городской прокуратуре журналу «Белка».

План был простой: приятель в Гомеле должен был продать iPhone 17 за 2200 рублей, оставить себе небольшую комиссию, а остальное перевести владельцу телефона – на билет домой.

Телефон в итоге продали за 2050 рублей. Но денег гомельчанин так и не получил. Его знакомый потратил выручку на свои долги, а часть суммы отправил на игровой аккаунт в онлайн-казино сожительнице.

Пострадавший нашел другой способ вернуться в Беларусь. После приезда он обратился в милицию. В отношении приятеля возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«Суд приговорил 31-летнего жителя Речицы к году домашней химии. Он полностью признал свою вину. Ущерб потерпевшему пока не возмещен», – рассказал помощник прокурора Гомеля по особым поручениям Александр Шаповалов.

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