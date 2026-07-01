ВСУ уничтожили мост на трассе Донецк — Мариуполь 3 1.07.2026, 11:58

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В сети появились кадры масштабных разрушений.

Вооруженные силы Украины продолжают кампанию по нарушению логистики российской армии на оккупированных территориях. В ночь на 1 июня был атакован автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе села Гранитное Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ. В сети появились кадры масштабных разрушений. Мост расположен на трассе Мариуполь — Донецк (Н-20/Р-280). Власти самопровозглашенной «ДНР» подтвердили обрушение моста. В настоящее время движение по нему невозможно: автотранспорт направляют в объезд через село Кременевка.

По данным украинской стороны, мост является одним из ключевых элементов российской военной логистики на маршруте Мариуполь — Волноваха — Донецк. Его уничтожение осложнит снабжение российских войск в Приазовье — как в Донецкой, так и в Запорожской областях. Ранее объект подвергался атаке 18 июня.

Помимо этого, Генштаб ВСУ сообщил о поражении железнодорожного моста через реку Теплая возле Нижнетеплого Луганской области и логистической переправы в районе Новоочеретоватого Донецкой области. Указанные объекты Россия также использует для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов, добавили в ведомстве.

Накануне ВСУ нанесли удары по автомобильному мосту в районе оккупированного Азовского в Запорожской области и железнодорожному мосту в населенном пункте Ички в аннексированном Крыму.

Днем ранее украинские военные сообщали о поражении трех мостов в Донбассе — автомобильного в районе Новоазовска и двух железнодорожных в Луганской области. Оккупационные власти Новоазовска подтвердили удар ВСУ по мосту через реку Грузский Еланчик, уточнив, что одна полоса разрушена, а вторая — непригодна для движения.

Ранее в июне были поражены мосты, соединяющие Херсонскую область с Крымом, и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал вскоре изолировать полуостров от России.

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