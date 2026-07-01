Доллар в Беларуси растет как на дрожжах 1.07.2026, 11:56

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По евро торгов сегодня не было.

Доллар растет, как температура на улице — но все может измениться к концу торгов на бирже. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $58 605, пишет Onlíner.

Доллар вырос на 2,69 копейки и стоит 2,931 рубля.

По евро торгов не было.

Сотня российских рублей снизилась на 0,04 копейки и стоит 3,738 рубля.

По десятке юаней торгов не было.

Во вторник доллар подешевел на 0,25 копейки и стоил 2,9041 рубля, евро подорожал на 0,62 копейки и стоил 3,3134 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,02 копейки и стоила 3,7384 рубля, а десяток юаней подорожал на 1,79 копейки и стоил 4,2854 рубля.

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