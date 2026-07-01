Нехватка топлива обострила политическую ситуацию для Кремля
- 1.07.2026, 11:40
Теперь это реальный дефицит.
После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России в ряде регионов возникли серьезные перебои с поставками топлива. По данным западных СМИ, атаки затронули предприятия в разных частях страны, включая объекты в районе Москвы и Тюмени, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
По оценке эксперта Сергея Вакуленко, к 20 июня было выведено из строя около 28% российских мощностей по переработке нефти, в результате чего нехватка топлива переросла из логистических сбоев в реальный дефицит.
Сообщается, что Россия впервые за многие годы рассматривает возможность импорта топлива. Экспорт бензина и авиационного керосина уже запрещен, а власти также обсуждают ограничения на вывоз дизельного топлива.
В ряде регионов фиксируются закрытие автозаправочных станций, длинные очереди, лимиты на отпуск топлива и запрет на его продажу в канистрах. Независимые АЗС повышают цены, а в Крыму стоимость бензина на теневом рынке, как утверждается, превысила 500 рублей за литр.
По имеющимся данным, отдельные региональные власти вводят дополнительные ограничения на заправку транспорта, что уже привело к конфликтным ситуациям, в том числе в Краснодарском крае.
Как отмечается, кризис создает дополнительные риски для социально-экономической ситуации накануне региональных выборов. Для смягчения последствий власти рассматривают выпуск топлива более низких экологических стандартов, тогда как санкционные ограничения осложняют ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих предприятий.