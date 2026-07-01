Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране
- 1.07.2026, 11:45
Минск ждет ответа.
Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране с океанами и морем. Подробности БелТА озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков, которые сопровождает диктатора Лукашенко во время его официального визита в Индонезию.
По словам главы МИД, на встрече с министром иностранных дел Индонезии Сугионо обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, страна в ближайшее время посмотрит на возможность освобождения граждан Беларуси от необходимости получения визы в аэропорту для посещения на срок до 30 дней.
Белорусская сторона, добавляет министр иностранных дел, ожидает от Индонезии ответа на предложение, касающееся запуска прямого рейса.