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Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране

  • 1.07.2026, 11:45
Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране
Фото: wikipedia

Минск ждет ответа.

Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране с океанами и морем. Подробности БелТА озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков, которые сопровождает диктатора Лукашенко во время его официального визита в Индонезию.

По словам главы МИД, на встрече с министром иностранных дел Индонезии Сугионо обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, страна в ближайшее время посмотрит на возможность освобождения граждан Беларуси от необходимости получения визы в аэропорту для посещения на срок до 30 дней.

Белорусская сторона, добавляет министр иностранных дел, ожидает от Индонезии ответа на предложение, касающееся запуска прямого рейса.

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