СМИ: Залужный заявил Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты 1 1.07.2026, 11:51

Валерий Залужный

Фото: Reuters

На встрече затрагивалась тема выборов.

Владимир Зеленский провел в государственной резиденции на Банковой улице в Киеве встречу с Валерием Залужным — бывшим главнокомандующим ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании.

На встречу Залужного вызвали из Лондона незадолго до того, как об отставке объявил нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако после обсуждения этой ситуации Зеленский перешел к теме выборов в Украине, рассказали собеседники «Украинской правды» из окружения обоих участников встречи.

По словам источников издания, Зеленский начал разговор с того, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а значит, появилось «окно возможностей» для проведения президентских выборов. Украинский лидер отметил, что провести их надо так, чтобы в стране не возник раскол, и поэтому нужно избежать рисков, связанных с возможным противостоянием между ним и Залужным.

В конце концов президент прямо спросил бывшего главнокомандующего: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» И, по словам собеседников «Украинской правды», получил однозначный ответ: «Да. Буду».

Источники УП говорят, что Зеленский был готов обсуждать с Залужным практически любой государственный пост, но после этого ответа уже не стал ничего предлагать. Сам бывший главнокомандующий пояснил, что не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него надежды, и он не сможет объяснить, «почему должен пренебречь оказанным ему доверием». На этом встреча закончилась.

Рейтинг Залужного, как отмечают журналисты, остается высоким, но уже не демонстрирует той динамики, которая была сразу после его отставки с поста главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. Вместе с этим растет рейтинг еще одного вероятного кандидата на выборах, который может составить Зеленскому конкуренцию — главы офиса президента Кирилла Буданова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com