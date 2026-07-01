Ученые описали новый вид саблезубых кошек 1.07.2026, 11:34

Фото: Jesús Gamarra

Они жили пять миллионов лет назад.

Почти полный череп, обнаруженный десятилетие назад в Аризоне, дал палеонтологам самое четкое представление об Adelphailurus kansensis — загадочном виде кошачьих, населявшем Северную Америку в миоцене, пишет New Voice.

Окаменелость доисторической кошки лежала в ящике Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. На ней была пометка Pseudaelurus — рода, которым часто обозначали всё, что внешне похоже на кошку, но не поддаётся точной идентификации. Впрочем, находка оказалась гораздо ценнее, чем считалось ранее, пишет Sci.news.

Adelphailurus kansensis — это ранний махайродонтиновый вид кошачьих, обитавший в Северной Америке около 7−5 миллионов лет назад. Вид впервые был описан в 1934 году по фрагменту челюсти, найденному в Канзасе.

С тех пор дополнительные окаменелости были отнесены к виду Adelphailurus kansensis, но его анатомия оставалась плохо изученной, поскольку полный череп не был исследован.

«Махайродонтиновая кошка Adelphailurus kansensis была размером с пуму и впервые была описана в отложениях позднего миоцена карьера Эдсона, штат Канзас. Голотип состоит из левой и правой верхнечелюстных костей с почти полным зубным рядом. С тех пор для этого вида были предоставлены дополнительные материалы», — сказали палеонтологи Калифорнийского университета в Беркли Нариман Чатар и З. Джек Цэн.

«В 1983 году палеонтологи идентифицировали посткраниальные останки местной фауны, хранящиеся в Американском музее естественной истории, но не описали полный набор ископаемых останков из этой местности, который включает практически полный череп с связанными с ним клыками и фрагментами нижней челюсти», — добавили палеонтологи.

В новом исследовании доктор Чатар и доктор Цэн изучили этот материал из Американского музея естественной истории. Образец содержит почти полный череп, фрагменты челюсти и отдельные верхние клыки.

Согласно их анализу, череп принадлежал кошке размером с пуму, но такой, которая начинала развивать некоторые признаки более поздних саблезубых хищников. Её верхние клыки были сплющены и зазубрены, хотя и гораздо менее выражены, чем у известных саблезубых видов, таких как смелодон.

«Короткие верхние клыки предков саблезубых животных, включая Adelphailurus kansensis, подтверждают нашу теорию о том, что как только эти гиперхищники начали развивать более длинные клыки, они не смогли от них избавиться», — отметили исследователи.

Они обнаружили, что узкая морда животного напоминала морду Metailurus, раннего саблезубого кота, известного из Евразии, тогда как округлый профиль черепа был больше похож на виды Yoshi, другого примитивного рода саблезубых кошек. Однако Adelphailurus kansensis отличался от обоих чрезвычайно тонкими скулами и несколькими отличительными зубными характеристиками.

«Мы никогда не находили ни одной линии, которая бы начинала развивать длинные верхние клыки, а затем останавливалась и возвращалась к менее специализированному состоянию; как только группа начинает развиваться, клыки выходят из-под контроля, а затем животные вымирают», — сказала доктор Чатар.

«Саблезубые хищники являются примером так называемого макроэволюционного храповика, когда, по сути, вы начинаете развивать какую-то суперспециализированную морфологию и становитесь очень эффективными в выполнении одной единственной задачи, но когда среда меняется, усложняя эту задачу — например, становится труднее находить добычу и охотиться — тогда вы просто увеличиваете вероятность вымирания», — пояснили учёные.

Находки команды также способствуют более широкому обсуждению происхождения и ранней диверсификации саблезубых кошек. В течение позднего миоцена хищники перемещались между Евразией и Северной Америкой через Берингов сухопутный мост. Авторы предполагают, что Adelphailurus kansensis может представлять собой отдельную миграцию примитивных саблезубых кошек в Северную Америку, отличную от предыдущих расселений кошачьих.

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