Лукашенко боится, что его самолет собьют?
- 1.07.2026, 19:49
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Авиасудно диктатора сопровождало звено истребителей.
Диктатор Александр Лукашенко летел в Индонезии в сопровождении иностранных истребителей.
В кадр попали три иностранных истребителя и сам самолет Лукашенко во время съемок в воздухе.
Напомним, узурпатор находится в длительной командировке. 1 июля начался официальный визит правителя Беларуси в Индонезию.
Отметим, в большинстве случаев самолеты лидеров стран не сопровождается истребителями. Самолеты глав стран летят как обычные приоритетные государственные рейсы, хотя их охраняют другими способами: специальными процедурами управления воздушным движением, ограничением воздушного пространства и мерами безопасности. Например, самолет президента Соединенных Штатов Америки, известный по позывному Air Force One (когда на борту находится президент), иногда сопровождается истребителями, но это не является обычной практикой для каждого полета.