Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: Я бы поставил деньги на украинцев
- 1.07.2026, 20:37
Изменения на фронте могут повлиять даже на позицию Трампа.
Баланс сил в войне между Украиной и Россией постепенно меняется. В США считают, что последние события на фронте впервые за длительное время свидетельствуют о преимуществе Украины.
Об этом сообщает TVP World.
Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к дефициту горючего, в частности в оккупированном Крыму, меняют течение войны.
«Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество россиянам», - подчеркнул он.
Келлог добавил, что если бы сегодня пришлось делать прогноз о ходе войны, он поставил бы именно на Украину.
«Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян», – заявил он.
По словам Келлога, изменение ситуации на поле боя может повлиять и на позицию президента США Дональда Трампа.
«Президент Трамп любит победителей», - подытожил он.