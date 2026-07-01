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Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: Я бы поставил деньги на украинцев

  • 1.07.2026, 20:37
Келлог оценил успехи Украины в войне с РФ: Я бы поставил деньги на украинцев
Кит Келлог

Изменения на фронте могут повлиять даже на позицию Трампа.

Баланс сил в войне между Украиной и Россией постепенно меняется. В США считают, что последние события на фронте впервые за длительное время свидетельствуют о преимуществе Украины.

Об этом сообщает TVP World.

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что успешные дальнобойные удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре, которые привели к дефициту горючего, в частности в оккупированном Крыму, меняют течение войны.

«Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество россиянам», - подчеркнул он.

Келлог добавил, что если бы сегодня пришлось делать прогноз о ходе войны, он поставил бы именно на Украину.

«Сегодня я бы поставил больше денег на украинцев, чем на россиян», – заявил он.

По словам Келлога, изменение ситуации на поле боя может повлиять и на позицию президента США Дональда Трампа.

«Президент Трамп любит победителей», - подытожил он.

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