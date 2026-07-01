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В минском аэропорту запустили самостоятельную регистрацию и сдачу багажа

  • 1.07.2026, 20:58
В минском аэропорту запустили самостоятельную регистрацию и сдачу багажа

Пока только для одной авиакомпании.

Совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» и в сотрудничестве с компанией «Бизнес Тревел» с 1 июля в тестовом режиме запускается сервис по самостоятельной регистрации и сдаче багажа, сообщил Национальный аэропорт Минск.

Теперь доступна стойка саморегистрации (self check-in) и два небольших киоска с функционалом самосдачи багажа (drop-off), смонтированных на существующих стойках регистрации № 33−34.

«Зарегистрироваться на рейс можно будет за 24 часа до вылета, сдать багаж — за два часа до вылета. Ближайшее время сервис будет распространяться только на рейсы авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщили в аэропорту.

Новая услуга позволит пассажирам сократить время регистрации на рейс и освободит от необходимости стоять в очередях.

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