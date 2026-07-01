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Англия одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

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  • 1.07.2026, 21:11
Англия одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Харри Кейн и Джуд Беллингем
Фото: England football team

Гарри Кейн оформил дубль.

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Англии и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Волевую победу со счетом 2:1 одержала сборная Англии.

На седьмой минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную ДР Конго вперед, поразив ближний угол. На 75-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн ударом головой восстановил равенство в счете. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и принес англичанам победу.

Таким образом, сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. Команда ДР Конго покинула турнир.

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