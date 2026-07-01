Цена российской нефти рухнула до $45 за баррель 1.07.2026, 21:42

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С начала июня Urals подешевела на 40%.

Всплеск нефтяных доходов, который пережила российская экономика после начала войны в Иране, окончательно сошел на нет.

Цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — по состоянию на 26 июня опустилась до $44,96 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus. С начала июня Urals подешевела на 40%, а относительно пиковых значений кризиса в Ормузском проливе — в 2,5 раза: в апреле российскую нефть продавали по $115 за баррель и без скидок к Brent.

Дальневосточный сорт ESPO стоит чуть дороже — $61,27 за баррель. Однако и его цена упала на 20% с начала июня и на 36% с начала мая и, как и Urals, откатилась на уровни начала марта.

Следом сокращается выручка нефтяных компаний. Хотя из-за простоя НПЗ они вывозят за рубеж рекордные 4,13 млн баррелей в сутки, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем — до $1,9 млрд в неделю, согласно подсчетам Bloomberg.

Падение цен на нефть сулит России усиление проблем с бюджетом, которые проявятся в августе–сентябре предупреждает аналитик «Алор Брокер» Андрейи Зацепин. Средняя за июнь цена Urals, по расчетам Bloomberg, опустилась до $62 за баррель, а текущие котировки — уже на четверть ниже, чем заложено в бюджет ($59 за бочку).

По данным Минфина РФ, за январь–май нефтегазовые доходы казны сократились на 30%, а дефицит достиг 6 триллионов рублей. К концу июня «дыра» в бюджете разрослась до 6,4 триллиона, оценивают аналитики Газпромбанка: это вдвое выше плана на весь год, который составлял 3,8 трлн рублей.

«Бюджет трещит, — сказал The Washington Post действующий российский чиновник. — Дефицит огромный, а Фонд национального благосостояния почти исчерпан». На 1 июня в ФНБ оставалось 3,4 трлн рублей ликвидных активов — то есть не потраченных денег. С начала года эти резервы правительства сократились на 600 млрд рублей, а относительно довоенных уровней — почти в 3 раза (8,8 трлн рублей на 1 февраля 2022 года).

Для покрытия дефицита властям придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятия непопулярных решений типа налога на «сверхдоходы», считает Зацепин.

Минфину, по данным Bloomberg, нужно начти 4-5 триллиона рублей дополнительных денег — настолько военные расходы текущего года превысят изначальные планы. По словам источников агентства, правительство планирует секвестр гражданских статей бюджета, а также дополнительные заимствования на 2-3 трлн рублей.

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