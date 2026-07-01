Российский рубль получил новые «удары» от белорусских банков 1 1.07.2026, 22:39

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Какие ограничения они ввели.

Белорусские банки продолжают вводить ограничения в отношении российского рубля. Ранее стало известно, что в Казахстане и Кыргызстане за внесение на счета наличных российских рублей начали брать комиссии, а часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры, пишет «Зеркало».

«Технобанк» с 1 июля приостановил прием российских рублей от физлиц для отправки переводов «Юнистрим». «Для оформления платежей будет осуществляться прием белорусских рублей с конверсией в российские рубли внутри системы «Юнистрим» по курсу системы, — сообщило финучреждение. — Также при переводе средств из системы «Юнистрим» на банковскую карту зачисление будет доступно только на карточки платежной системы «Мир».

«Белинвестбанк» объявил, что с 1 июля ввел для физлиц-нерезидентов комиссию за зачисление наличных российских рублей на текущий счет. Сбор составит 5% от суммы. По старым счетам, которые были открыты до этой даты, взимать комиссию за такую услугу начнут с 15 июля нынешнего года.

Какие еще ограничения появились

«Белагропромбанк» 1 июля объявил, что с 2-го числа этого месяца введет комиссию за прием наличных российских рублей в своих кассах для пополнения расчетных счетов физлиц-нерезидентов. Сбор составит 5% от суммы. Комиссия затронет в том числе счета, к которым привязаны карточки.

Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения. Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от банка. Причем некоторые ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.

Также «Паритетбанк» с 30 июня установил лимит для нерезидентов нашей страны на зачисление этой наличной валюты. Речь об ограничении по сумме наличных российских рублей на текущие счета физлиц — нерезидентов. Потолок — 100 000 российских рублей на одного клиента в сутки. Ограничение касается в том числе счетов, к которым привязаны карточки.

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