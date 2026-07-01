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Запад Беларуси накрыли ливни и град

  • 1.07.2026, 22:33
  • 1,454
Запад Беларуси накрыли ливни и град

Грозовой фронт может дойти и до Минска.

После сильных гроз и шквалистого ветра на Гродненщине 1 июля местами пропало электроснабжение в некоторых районах, сообщило «Зеркало».

Грозовой фронт может дойти и до Минска.

После сильных гроз и шквалистого ветра на Гродненщине 1 июля местами пропало электроснабжение в некоторых районах, сообщило «Гродноэнерго».

Фото: «Гродноэнерго»

Шквалистый ветер и сильные ливни вызвали нарушения электроснабжения в Гродненском, Лидском, Вороновском, Ивьевском и Сморгонском районах. На 20.00 это коснулось 27 населенных пунктов.

Фото: «Гродноэнерго»

«Основная причина отключений — грозовые перенапряжения из-за непогоды. Оранжевый уровень, объявленный синоптиками, прогнозирует по западной части Беларуси грозы и шквалистый ветер 21−24 м/с», — сообщили энергетики.

Они напомнили, что при обрыве проводов линий электропередачи не следует к ним подходить ближе чем на восемь метров. Нужно звонить по номерам 144 или 115.

Судя по данным гродненского метеорадара на 21.00, грозовой фронт охватил полосу от Вилейки до Дрогичина и продолжает двигаться в том числе в сторону Минска. Подтопление дороги наблюдалось в Лиде. Есть видео шквала из Воложина.

Напомним, на 1 июля был объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары и оранжевый — из-за гроз.

В четверг, 2 июля, сохранятся кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град.

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