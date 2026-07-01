Зеленский срочно возвращается в Украину
- 1.07.2026, 22:01
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Президент Украины предупредил граждан своей страны о массированном ударе РФ сегодня ночью.
Сегодня ночью Россия может нанести очередной массированный удар по Украине. Всем украинским следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолом Мартином.
«Раз в неделю-два массированные удары, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть информация очень неприятная об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки», - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что со своей командой срочно вернется в Украину, и призвал всех граждан учитывать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.
«Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине. Руководитель России абсолютно отказывается заканчивать войну», - подчеркнул глава государства.
Президент заявил, что Украина «официальными и неофициальными каналами», а также через близких диктатору людей передавала о готовности к встрече и переговорам, но Путин «видит для себя только дальнейшую агрессию» против Украины и ЕС.
«Конечно, сегодня и в ближайшие дни наше ПВО и другие воины будут делать все, что смогут. Я уже дал соответствующие поручения и военным, и министру внутренних дел, спецслужбам и разведкам, но все должны понимать, с кем мы имеем дело и ту подлость, с которой РФ продолжает эту войну», - сообщил Зеленский.
Он отметил необходимость поставить страну-агрессора в условия, когда кроме мира никаких других альтернатив не будет.