Зеленский срочно возвращается в Украину 1.07.2026, 22:01

5,158

Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил граждан своей страны о массированном ударе РФ сегодня ночью.

Сегодня ночью Россия может нанести очередной массированный удар по Украине. Всем украинским следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолом Мартином.

«Раз в неделю-два массированные удары, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть информация очень неприятная об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки», - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что со своей командой срочно вернется в Украину, и призвал всех граждан учитывать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

«Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине. Руководитель России абсолютно отказывается заканчивать войну», - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что Украина «официальными и неофициальными каналами», а также через близких диктатору людей передавала о готовности к встрече и переговорам, но Путин «видит для себя только дальнейшую агрессию» против Украины и ЕС.

«Конечно, сегодня и в ближайшие дни наше ПВО и другие воины будут делать все, что смогут. Я уже дал соответствующие поручения и военным, и министру внутренних дел, спецслужбам и разведкам, но все должны понимать, с кем мы имеем дело и ту подлость, с которой РФ продолжает эту войну», - сообщил Зеленский.

Он отметил необходимость поставить страну-агрессора в условия, когда кроме мира никаких других альтернатив не будет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com