Россию накрывает топливный шок 1 1.07.2026, 21:05

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Рост цен на бензин достиг 20% за год.

В России продолжает полыхать топливный кризис, вызванный атаками украинских дронов на НПЗ. За последнюю неделю с 23 по 29 июня бензин подорожал еще на 1,6%, а дизельное топливо на 2,2%, отчитался Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (3% и 2,7%, соответственно) это замедление, но за месяц (без одного дня) бензин подорожал на 6,7%, а дизель на 6,9%. С начала года их цены выросли на 11,6% и 11%, соответственно, передает The Moscow Times .

Месячный рост цен на бензин оказался максимальным рекордным с июля 2009 года и вошел в топ сильнейших за четверть века доступной статистики Росстата. Быстрее за месяц (помимо июля-2009) бензин дорожал лишь в июне 2009 года (на 8,82%), в сентябре 2005-го (на 7,86%) в июне и мае 2002-го (на 12,26% и 10,68% соответственно).

Годовой рост цен составил 19,71%, по оценке Минэкономразвития, и стал максимальным с мая 2010 года.

Из-за нехватки топлива резко вырос разброс цен. Розничные сети нефтяных компаний поддерживают цены, близкие к докризиным, пишет Reuters: литр Аи-92 стоит 63-66 руб., Аи-95 — 70-73 руб. Однако на частных АЗС стали предлагать топливо по 120 и даже 140 руб. за литр.

В аннексированном Крыму цены приближаются к 200 руб. Стоимость бензина на заправках в Севастополе выросла до 199 руб. за литр, в Крыму топливо отпускают в среднем по 185–200 руб., сообщает «Коммерсант». НПЗ там нет, а поставки из России практически остановлены из-за атак украинских беспилотников.

Несмотря на замедление на минувшей неделе, июньский прирост цен на бензин «все равно оказался рекордным за много лет», констатирует экономист Кирилл Родионов. Это будет влиять на динамику инфляции, особенно с учётом ограничений на отпуск топлива, которые влияют на издержки грузоперевозок, предупреждает он: «Ограничения в конечном счёте будут транслироваться в цены на „нетопливные“ товары и услуги».

Инфляция уже ускоряется, следует из данных Росстата: среднесуточный рост цен в июне в 6 раз превышает уровни мая и вчетверо уровни июня прошлого года. С начала месяца индекс потребительских цен вырос на 0,85% — рекордно для июня с 2012 года. Годовая инфляция, по расчетам МЭР, увеличилась пятую неделю подряд и достигла 6% — максимума с января.

Первый вице-премьер Александр Новак объяснил проблемы с бензином «логистическими изменениями». Дроны частично или полностью вывели из строя большинство крупных НПЗ в европейской части России. До конца года остановлена работа Московского НПЗ, обеспечивавшего около 40% потребления столицы. В попытке раздобыть бензин Россия перешла к импорту из соседних стран и даже закупила небольшую партию в Индии.

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