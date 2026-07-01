Потери российской армии в Украине достигли 1,4 миллиона человек 1 1.07.2026, 21:19

Ежемесячные потери РФ превышают темпы вербовки новых контрактников.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года по июнь 2026 года российские войска потеряли около 1,4 млн человек — убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из этого числа не менее 450 тыс. человек были убиты. Такие данные приводятся в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценкам аналитиков, в первой половине 2026 года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тыс. человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников — около 27 тыс. в месяц. При этом соотношение потерь между Россией и Украиной, по данным CSIS, выросло до 8:1 в первой половине 2026 года по сравнению с 2:1–3:1 на протяжении большей части войны — во многом благодаря массовому применению украинскими силами беспилотников, включая дроны с элементами искусственного интеллекта.

Число погибших российских военных в Украине уже более чем в четыре раза превышает общее число потерь убитыми США во всех войнах после Второй мировой войны вместе взятых (около 100 тыс.) и более чем в девять раз — все потери Советского Союза и России в войнах после 1945 года, говорится в исследовании. «Со времён Второй мировой войны ни одна крупная держава не несла даже близко таких потерь в какой-либо войне. Это оставляет Россию с мрачным и беспрецедентным историческим рекордом», — отмечают в CSIS.

Несмотря на гигантские потери, командование российской армии по-прежнему не может пробить фронтовую оборону ВСУ. Сейчас наступление РФ, по данным исследователей, сейчас практически остановилось. Средняя скорость продвижения составляет около 50 метров в сутки в районе Константиновки, 70 — у Покровска и 90 — у Славянска. Это одни из самых низких темпов наступления в войнах за последнее столетие. Весной 2026 года российские войска впервые с августа 2024 года потеряли больше территории, чем захватили: в апреле и мае чистые потери ВС РФ составили около 400 квадратных километров. Сейчас под контролем России находится около 118 тыс. кв. км украинской территории (примерно 20% страны), из которых около 75 тыс. кв. км были захвачены после февраля 2022 года.

Украинские силы, в свою очередь, развернули успешную кампанию ударов по российским военным и экономическим объектам с использованием беспилотников и ракет малой, средней и большой дальности, включая системы с применением ИИ, пишет CSIS. Атакам подверглись не только приграничные регионы, но и крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург. В аннексированном Крыму удары привели к закрытию пляжей и лагерей, перебоям с топливом и отключениям электроэнергии. Кроме того, в мае 2026 года Владимир Путин значительно сократил масштаб военного парада из-за опасений украинских атак.

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