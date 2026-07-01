Украина уже тестирует лазерную ПВО 1 1.07.2026, 21:24

Михаил Федоров

Есть первые результаты.

Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны. Уже испытываются лазерные системы, а дроны-перехватчики демонстрируют все более высокую эффективность.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время Defense Tech-события Brave1 Advantage, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Федорова, на Украине уже тестируют лазерные системы противовоздушной обороны.

«Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не коммуницируем, но направление активно двигается», - сказал он.

Министр сообщил, что только в мае украинские перехватчики сбили почти 7 тысяч российских беспилотников типа Shahed и «Гербера».

Кроме того, во время одной из последних массированных атак около 75% ударных дронов были уничтожены именно дронами-перехватчиками.

Федоров также отметил, что во время последней атаки на Киев украинским силам удалось сбить 95% вражеских беспилотников. По его словам, до конца года Минобороны планирует достичь такого же уровня эффективности перехвата дронов по всей территории Украины.

По словам министра обороны, ведомство уже объявило тендер на закупку еще 150 тысяч беспилотников, часть которых принадлежит к классу Middle Strike.

Отдельным приоритетом остается создание дешевых крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать», - подчеркнул Федоров.

Он также сообщил, что сейчас в Украине тестируют разработки около десяти компаний, создающих дешевые ракеты для перехвата беспилотников.

Параллельно идет работа над системами, способными противодействовать баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам.

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