Гигантская пробка образовалась на КПП при выезде из РФ в Беларусь 1.07.2026, 20:13

Иллюстративное фото:depositphotos.com

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На трассе М1 в районе Красной Горки образовалась многокилометровая пробка на выезд из РФ в Беларусь. О скоплении машин сообщили очевидцы в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам туристов, автомобили движутся крайне медленно, причина затора неизвестна. Один из водителей рассказал, что еще пару месяцев назад границу удавалось пройти за несколько минут, тогда как сегодня участок длиной 800 метров занял более трех часов.

Путешественники также жалуются на аномальную жару: некоторым людям в очереди стало плохо. Основное скопление машин наблюдается от АЗС. Водители стоят в очереди на КПП с 13:50.

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