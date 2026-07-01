Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей в день 1.07.2026, 20:08

Фото: "Интерфакс"

Отток средств наблюдается пятый месяц подряд.

Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств в наличные.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ РФ, в июне объем кэша в обращении увеличился еще на 449,7 млрд рублей. По сравнению с маем темпы прироста наличных в экономике стали больше на 18%: тогда «кэша» в обороте прибавилось на 386,2 млрд рублей.

Накопленным итогом за февраль–июнь объем наличных вырос на 1,903 триллиона рублей. В среднем каждый месяц россияне и бизнес выводили в кэш 380,7 млрд рублей, или 12,6 млрд рублей в день. Рекордный отток в этом году — 607,3 млрд рублей — ЦБ зафиксировал в апреле, передает The Moscow Times.

Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений, констатирует управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот на случай отключений интернета, объясняет он.

Рост наличных в обороте — это «очень тревожный момент», жаловался в июне на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот. «Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения», — говорил Скворцов.

По данным ЦБ, на 1 мая держали в «кэше» 17,7 триллиона рублей сбережений — рекордную в истории сумму. Под матрасами» и в банковских ячейках у граждан РФ оказалось 88% наличной денежной массы, которую ЦБ оценивал в 20,09 трлн рублей на конец апреля.

Россияне стремятся в кэш из-за растущей неопределенности — как геополитической, так и макроэкономической, объясняет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: в обществе растет уровень тревожности из-за атак дронов и отсутствия перспектив скорого завершения войны.

Массовое обращение клиентов в банки для досрочного снятия денег с депозитов в нынешней ситуации может быть единственной причиной блокировки средств населения на вкладах, говорит инвестбанкир Евгений Коган. Впрочем, сейчас массового набега вкладчиков нет, а слухи о заморозке вкладов не имеют под собой реальных оснований, подчеркивает он: «Такой шаг нанес бы огромный удар по финансовой системе и при этом не решил бы ни одной реальной проблемы государства».

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