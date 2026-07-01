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Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы

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  • 1.07.2026, 23:31
Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы

Это уже серьезно отразилось на рынке топлива.

Объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем за последние годы, следует из оценок Kpler.

По данным отраслевых источников «Коммерсанта», в июле переработка в лучшем случае сохранится около 4 млн баррелей в сутки, если не возникнут новые внеплановые остановки. В июне, по оценкам рынка, средняя загрузка заводов опускалась до 64–65%, тогда как в нормальные периоды она составляет 82–84%. Основное давление на показатель создавали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, прежде всего в европейской части страны.

Падение переработки уже отразилось на рынке топлива. В июне продажи бензина на Петербургской бирже сократились почти на четверть год к году, а реализация дизельного топлива — более чем на треть. На этом фоне власти РФ ужесточили меры по балансировке рынка, включая ограничения экспорта бензина и обсуждение дополнительных мер по дизтопливу.

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