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В Чехии проголосовали за ограничение полномочий президента

  • 1.07.2026, 23:46
В Чехии проголосовали за ограничение полномочий президента

Ряд президентских прав передали министру иностранных дел.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила изменения в национальном законодательстве, ограничив полномочия президента. Об этом сообщает агентство CTK.

Чешские депутаты утвердили изменения, лишающие президента права назначать и отзывать глав постоянных миссий при международных организациях, передав эти полномочия министру иностранных дел.

Глава государства сохранит за собой право назначать и отзывать послов республики в зарубежных странах.

До этого президент Чехии Петр Павел обратился в Конституционный суд страны с иском из-за решения правительства не включать его в состав делегации на предстоящий саммит НАТО. По его мнению, этот случай является беспрецедентным. В иске Павел просит суд разъяснить распределение полномочий между президентом и кабмином в вопросах участия в международных мероприятиях или обязать кабинет министров не создавать препятствий для участия президента в таких саммитах.

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