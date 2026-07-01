В Польше подсчитали белорусов с помощью «следов жизни» 2.07.2026, 0:18

Белорусы стали второй по численности группой иностранцев в Польше.

На конец 2025 года в Польше находились около 179,3 тысячи граждан Беларуси. За год их число выросло на 5,1%, следует из экспериментального анализа Главного статистического управления (GUS) Польши, пишет PAP.

Белорусы стали второй по численности группой иностранцев в Польше после украинцев. Граждан Украины, по оценке GUS, в стране было около 1,675 млн человек — на 10,1% больше, чем годом ранее.

Всего, по данным анализа, на конец 2025 года в Польше находились около 2,3 млн иностранцев. Это на 214,5 тысячи больше, чем годом ранее. Доля иностранцев среди всех людей, находившихся в стране, составила почти 6%.

В целом, по оценке GUS, в Польше на конец 2025 года находились около 38,8 млн человек — на 39,7 тысячи больше, чем годом ранее.

При этом ведомство подчеркивает, что речь не идет об официальной статистике численности населения. Анализ основан на так называемых следах жизни — активности людей в административных реестрах. Учитывались люди с индивидуальным номером PESEL, которые, помимо этого, фигурировали как минимум еще в одном государственном реестре.

Иностранцы, по данным GUS, чаще всего концентрируются в крупных городах и пригородах. Самая высокая доля мигрантов зафиксирована в Нижнесилезском воеводстве — 9,8%, а также в Мазовецком — 9,3%. Самая низкая — в Подкарпатском и Свентокшиском воеводствах (по 2%).

Однако в отдельных городах доля иностранцев значительно выше средней по стране. Так, в Варшаве она составила 14,5%, во Вроцлаве — 19,5%, в Познани — 12,5%, в Кракове — 11,3%. Сколько среди них конкретно белорусов — не уточняется.

GUS отмечает, что представленные данные не стоит напрямую сравнивать с официальными данными о населении Польши: в экспериментальном подходе не учитывались продолжительность пребывания человека в стране и периоды его отсутствия.

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