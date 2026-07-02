Трамп совершил первый полет на подаренном Катаром самолете 2.07.2026, 3:14

Фото: USA Today

Президент США назвал самолет «дворцом в небе».

Президент США Дональд Трамп совершил первый официальный полет на новом самолете Air Force One, подаренном Катаром. Об этом сообщает USA Today.

Самолет впервые использовали для официальной поездки Трампа 1 июля во время визита в Медору, где он должен посетить президентскую библиотеку Теодора Рузвельта.

Самолет Boeing 747, переданный США катарской стороной, оценивается примерно в $400 млн. После передачи он потребовал дополнительной модернизации для соответствия требованиям безопасности и техническим стандартам президентского борта.

«Честно говоря, я очень взволнован первым полетом. Никто еще никогда не видел ничего подобного», - отметил глава Белого дома журналистам перед тем, как сесть на борт самолета, направлявшегося в Северную Дакоту.

В поездке вместе с президентом находились его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, а также ряд представителей администрации Белого дома.

Трамп назвал самолет «дворцом в небе» и заявил, что он существенно превосходит предыдущий президентский борт, который использовался с 1990 года.

Решение о принятии самолета вызвало политические споры в США. Представители Демократической партии заявляли о возможных нарушениях конституционных норм из-за принятия дорогого подарка от иностранного государства без согласования с Конгрессом.

В Белом доме при этом отмечают, что новый самолет имеет временный статус и будет использоваться как переходный Air Force One до момента завершения строительства новых бортов Boeing, которое ожидается в 2028 году.

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