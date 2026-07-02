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США не будут продлевать торговое соглашение с двумя странами

  • 2.07.2026, 4:59
США не будут продлевать торговое соглашение с двумя странами

Речь идет о соглашении с Мексикой и Канадой.

США приняли решение не продлевать торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом заявил представитель Вашингтона на переговорах Джеймисон Грир, пишет Bloomberg.

По его словам, Штаты «не готовы скрепить печатью соглашение», поскольку у американской стороны есть существенные вопросы.

Вместо продления американские власти намерены на ежегодной основе пересматривать его положения.

С 1 июля вступило в действие торговое соглашение Евросоюза с США, предусматривающее отмену пошлин на ряд американских товаров. В рамках договоренностей США сохранят пошлину в размере 15% на большинство товаров из Евросоюза, а ЕС отменит оставшиеся таможенные пошлины на американские промышленные товары и предоставит льготный доступ отдельным сельхозтоварам и морепродуктам из США. Соглашение также продлевает беспошлинный импорт американских омаров.

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