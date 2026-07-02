США не будут продлевать торговое соглашение с двумя странами 2.07.2026, 4:59

Речь идет о соглашении с Мексикой и Канадой.

США приняли решение не продлевать торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Об этом заявил представитель Вашингтона на переговорах Джеймисон Грир, пишет Bloomberg.

По его словам, Штаты «не готовы скрепить печатью соглашение», поскольку у американской стороны есть существенные вопросы.

Вместо продления американские власти намерены на ежегодной основе пересматривать его положения.

С 1 июля вступило в действие торговое соглашение Евросоюза с США, предусматривающее отмену пошлин на ряд американских товаров. В рамках договоренностей США сохранят пошлину в размере 15% на большинство товаров из Евросоюза, а ЕС отменит оставшиеся таможенные пошлины на американские промышленные товары и предоставит льготный доступ отдельным сельхозтоварам и морепродуктам из США. Соглашение также продлевает беспошлинный импорт американских омаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com