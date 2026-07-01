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Дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе

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  • 1.07.2026, 9:30
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Дроны атаковали подшипниковый завод в Пензе

Вспыхнул пожар.

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали российский город Пенза. В сети сообщают о пожаре на территории подшипникового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается, что в городе была объявлена ракетная опасность, после чего прозвучала сирена.

Позже жители Пензы сообщили о серии взрывов. Местные власти утверждают, что ПВО работала по дронам.

Также в сети сообщают, что после атаки было обнаружено сильное задымление возле Государственного подшипникового завода (ГПЗ).

В то же время, есть информация, что задымление произошло в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов.

Также сообщается об атаке на ОАО «Маяк» - оборонное предприятие, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения.

Кроме того, губернатор Пензенской области заявил, что обломки дронов повредили линии электропередач в регионе.

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