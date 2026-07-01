Стало известно, как 3 июля будет работать метро в Минске
- 1.07.2026, 9:10
График движения будет изменен.
В День независимости 3 июля метро в Минске изменит график движения, сообщили в подземке.
Интервал движения поездов составит:
на 1-й линии (Московской) с 11.00 3 июля до 00.40 4 июля — 5 минут;
на 2-й линии (Автозаводской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 4 минуты;
на 3-й линии (Зеленолужской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 7 минут.
«Станции метро будут принимать пассажиров 3 июля с 5.30 до 01.10 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции «Октябрьская», «Немига», «Купаловская» (выход на проспект Независимости), «Фрунзенская», «Юбилейная площадь» будут закрыты на вход в 1.20», — сообщили в метрополитене.