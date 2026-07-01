Стало известно, как 3 июля будет работать метро в Минске 1.07.2026, 9:10

График движения будет изменен.

В День независимости 3 июля метро в Минске изменит график движения, сообщили в подземке.

Интервал движения поездов составит:

на 1-й линии (Московской) с 11.00 3 июля до 00.40 4 июля — 5 минут;

на 2-й линии (Автозаводской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 4 минуты;

на 3-й линии (Зеленолужской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 7 минут.

«Станции метро будут принимать пассажиров 3 июля с 5.30 до 01.10 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции «Октябрьская», «Немига», «Купаловская» (выход на проспект Независимости), «Фрунзенская», «Юбилейная площадь» будут закрыты на вход в 1.20», — сообщили в метрополитене.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com