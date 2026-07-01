закрыть
1 июля 2026, среда, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как 3 июля будет работать метро в Минске

  • 1.07.2026, 9:10
Стало известно, как 3 июля будет работать метро в Минске

График движения будет изменен.

В День независимости 3 июля метро в Минске изменит график движения, сообщили в подземке.

Интервал движения поездов составит:

на 1-й линии (Московской) с 11.00 3 июля до 00.40 4 июля — 5 минут;

на 2-й линии (Автозаводской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 4 минуты;

на 3-й линии (Зеленолужской) с 11:00 3 июля до 00.40 4 июля — 7 минут.

«Станции метро будут принимать пассажиров 3 июля с 5.30 до 01.10 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции «Октябрьская», «Немига», «Купаловская» (выход на проспект Независимости), «Фрунзенская», «Юбилейная площадь» будут закрыты на вход в 1.20», — сообщили в метрополитене.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра