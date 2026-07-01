Украина закупила у Швеции 16 истребителей Gripen E 1.07.2026, 8:55

Украина и Швеция договорились о поставке Киеву 16 многоцелевых истребителей Gripen E компании Saab.

Стоимость сделки составила около 24,6 млрд шведских крон ($2,54 млрд), пишет Reuters. По данным Saab, поставки новых истребителей запланированы на 2029–2030 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что договоренность была достигнута с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Помимо закупки самолетов, соглашение предусматривает техническую поддержку истребителей.

Gripen E — флагманский легкий многоцелевой истребитель, который способен выполнять боевые задания в радиусе 1,3 тыс. км. Самолет несет до семи ракет Meteor, две IRIS-T и 27-мм пушку Mauser BK-27.

Истребитель способен взлетать с коротких полос (800 м) и автомобильных трасс. После приземления его готовят к новому вылету за 10 минут для воздушного боя и за 20 минут — для ударов по наземным целям.

Возможность передачи Украине истребителей Gripen обсуждалась с лета 2022 года. В июне 2023-го шведские специалисты начали обучать украинских пилотов работе с этими машинами, а в августе Зеленский заявил о прорыве в переговорах по истребителям. Однако премьер Швеции Кристерссон тогда опровергал планы поставок.

В конце октября 2025 года Украина и Швеция заключили соглашение о закупке не менее 100 Gripen E. Зеленский выражал надежды на ускорение процедур, чтобы первые самолеты поступили в украинскую армию уже в 2026-м, но в Saab оценивали сроки передачи первого истребителя в три года.

Стоимость партии из 100 Gripen E оценивается примерно в $8,5 млрд. Киев выделил 2,5 млрд евро на приобретение 20 истребителей из общего кредита ЕС.

Также Швеция передаст Киеву еще 16 самолетов предыдущей модификации — Gripen C/D, которые, по словам Зеленского, поступят на вооружение Украины в начале 2027 года. В целом сделка Киева и Стокгольма может увеличиться до 150 машин.

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