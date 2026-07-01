Как правильно пить воду в жару 1.07.2026, 8:47

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Продукты и напитки, спасающие от обезвоживания организма.

В летнюю жару человеческий организм может терять несколько литров жидкости в день, особенно если человек сильно потеет или проводит время на открытом воздухе. Большинство автоматически тянется за водой, и это правильно, но это не единственный способ предотвратить обезвоживание.

Об этом пишет Egeszseg kalauz.

Чистая питьевая вода остается выбором номер один для здоровых взрослых. Однако при потоотделении мы теряем не только воду, но и натрий, калий и другие минералы.

Эксперты отмечают, что правильное увлажнение заключается не только в количестве выпитого, но и способности организма восстанавливать утраченные элементы.

«Если человек интенсивно потеет в течение длительного времени — например, во время занятий спортом, работы в саду или в условиях жары — важно уделять внимание восстановлению электролитов. Для этого могут подойти продающиеся в аптеках растворы для пероральной регидратации или некоторые электролитные напитки», — сообщают специалисты.

Что помогает держать баланс

Часть суточной нормы жидкости поступает к нам с едой. Прекрасным выбором летом становятся холодные фруктовые или легкие овощные супы, снабжающие тело водой и минералами. Также поддерживать баланс помогают арбуз, дыня, огурец, помидор, цуккини, клубника, персик и овощи для салата.

Еще одним неожиданным и полезным вариантом оказалось обычное молоко.

«Многие знают, что молоко, кроме жидкости, содержит также белок и минералы. Согласно некоторым исследованиям, в определенных ситуациях оно может увлажнять организм даже более длительное время, чем вода, поскольку его состав способен замедлить выведение жидкости из организма», — отмечают исследователи.

К тому же, необязательно полностью отказываться от кофе и чая. Их умеренное потребление учитывается в суточной норме, хотя арбузные и слишком сладкие кофейные напитки в жару менее предпочтительны, а сам кофе полезно запивать водой.

Чего стоит категорически избегать в жаркие дни

В жару сладкая газировка — не лучший выбор из-за высокого содержания сахара. Если хочется насыщенного вкуса, лучше добавить в воду лимон, мяту или ломтики фруктовой мякоти.

Особенно осторожными нужно быть с алкоголем. Пиво, вино и крепкие напитки вообще не подходят для восстановления баланса.

«Алкоголь может усиливать потерю жидкости, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно в жаркую погоду. Если вы употребляете алкоголь в свободное время, всегда пейте достаточно воды и никогда не пейте алкоголь натощак. Помните: в жаркую погоду даже небольшое количество алкоголя ощущается нашим организмом», — предостерегают эксперты.

Организм сам сигнализирует о нехватке воды. К тревожным признакам относятся сильная жажда, сухость во рту, головные боли, усталость или темная моча. При их появлении нужно как можно быстрее выпить жидкость.

Главное правило лета — регулярность. Нет необходимости пить много воды за один раз, идеально постоянно пополнять ее потерю маленькими порциями в течение всего дня.

Как уберечься от жары — последние новости

Напомним, аномальная жара оказывает негативное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Многие ощущают усиление тревоги, раздражительности и панических атак. Особую опасность высокие температуры представляют для тех, кто принимает антидепрессанты, поскольку эти препараты нарушают терморегуляцию организма. Специалисты советуют пить больше воды, охлаждать помещение и обращаться за помощью к психологу при усилении симптомов.

К слову, жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы оградить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.

Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.

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