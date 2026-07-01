Ученые: Женщины высыпаются лучше мужчин 9 1.07.2026, 10:23

Хотя чаще жалуются на качество сна.

Женщины чаще сообщают о нарушениях сна и обращаются к сомнологам. При этом качество сна у них объективно лучше, чем у мужчин. Сотрудники отделения клинической нейробиологии Каролинского института (Швеция) сравнили, как оценивают свой сон оба пола, сопоставив с объективными показателями, пишет «Нож».

Для исследования они случайно выбрали по 238 мужчин и женщин, сопоставимых по возрасту и индексу массы тела. Были учтены такие факторы, как пол, возраст, употребление алкоголя и курение, которые влияют на сон.

Специальные устройства измеряли их мозговые волны, мышечное напряжение и движение глаз во время сна. Учитывались его фаза и продолжительность, а также сколько времени подопытный бодрствует и как быстро засыпает. Утром участники самостоятельно оценивали качество своего сна.

Результаты показали, что женщины, несмотря на жалобы, значительно меньше вставали и больше проводили времени во сне: 400 минут в сравнении с 382 у мужчин.

«Единственная переменная, указывающая на то, что женщины спят хуже, заключается в том, что, когда они всё же просыпались ночью, они проводили без сна больше времени, чем мужчины: около девяти минут у женщин против чуть менее семи минут у мужчин», — сказано в исследовании.

Человеку в среднем достаточно проснуться на пять минут, чтобы вспомнить об этом на следующий день. По словам старшего профессора психологии отделения клинической нейробиологии Каролинского института Торбьёрна Окерштедта, в этом и может заключаться причина заниженной оценки сна женщинами. Мужчины просыпались ненадолго и не всегда помнили об этом.

Исследователи замечают: проведённый эксперимент в том числе показывает, что качество сна не всегда связано с физиологическими аспектами. Самочувствие после сна и степень усталости зависят от субъективного восприятия.

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