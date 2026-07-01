Bloomberg: Украинские ракеты теперь достигают половины территории России 2 1.07.2026, 10:34

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Включая Сибирь и Кавказ.

Украинские удары все чаще достигают глубины территории России, а воздушные тревоги теперь фиксируются уже почти в половине регионов страны, пишет Bloomberg.

По данным издания, только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, в южных областях, в частности в Астраханской, а также как минимум в четырех регионах Северного Кавказа. Аналогичные сигналы звучали и в центральной России – в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

Аналитики отмечают, что масштаб географии тревог демонстрирует существенное изменение характера украинских ударов и расширение их дальности. Если раньше воздушные тревоги в основном ограничивались приграничными регионами, то теперь они охватывают значительно более удаленные районы России.

По данным Bloomberg, в этом году в регионах, где проживает более 70% населения РФ, по крайней мере один раз объявлялась ракетная тревога.

Дроны долетают повсюду

Отдельно фиксируется появление угроз в ранее отдаленных регионах. В частности, Омская область в Западной Сибири, почти в 3000 километрах от украинской границы, впервые объявила ракетную тревогу в июне. Аналогичные сигналы также распространялись на Уральский регион.

В ряде городов последствия атак уже сказываются на жизни гражданского населения. Так, в Самаре во время одного из сигналов тревоги временно приостанавливали работу наземного общественного транспорта.

Сообщается и о последствиях ударов по российской инфраструктуре. В Воронежской области после одной из атак погибли пять человек, а в Волгоградской – двое. Также в Краснодарском крае продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе после массированного удара беспилотников.

Украина изменила стратегию

Украина всё активнее применяет дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты собственного производства, в частности «Нептун» и «Фламинго». По данным открытых источников, их дальность может достигать от 1000 до 3000 километров, что позволяет поражать цели на значительной части европейской территории России.

Военные аналитики отмечают, что такие удары имеют не только военный, но и экономический и психологический эффект.

«Украина часто пытается перенасытить российскую противовоздушную оборону беспилотниками, чтобы крылатые ракеты могли пройти сквозь неё», – сказал военный аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне Сэм Кренни-Эванс.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри также считает, что речь идет о качественном изменении характера кампании:

«Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании Украины по нанесению ударов на большие расстояния».

По его словам, удары по российской инфраструктуре «повреждают элементы промышленной военной базы, наносят удар по экономике и показывают населению, что война имеет свою цену».

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