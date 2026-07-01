Крым становится для Путина ловушкой 1.07.2026, 7:31

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Пять сценариев развития событий.

От жемчужины в имперской короне Владимира Путина до занозы в его боку – завоевание Крыма в 2014 году вновь становится для него призраком, поскольку война России в Украине заходит в тупик, пишет Newsweek.

Издание отметило, что установленная Россией власть в Крыму объявила 26 июня «чрезвычайное положение» после того, как украинские атаки привели к дефициту топлива, отключениям электроэнергии и ограничениям в повседневной жизни гражданского населения на оккупированном полуострове.

В статье говорится, что продажа бензина для гражданского населения уже была приостановлена, а назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что топливо будет поставляться исключительно государственным учреждениям.

Путин признал дефицит топлива в России, пообещав при этом усилить противовоздушную оборону, увеличить объемы ремонтных работ и поставок в Крым, где расположена единственная российская военно-морская база в теплых водах.

«Киев, как и прежде, стремится отвоевать Крым у России – цель, которую многие западные аналитики считают недостижимой для Украины», – отметило издание.

Отмечается, что Крым становится для Путина ловушкой: слишком символичным, чтобы от него отказаться, слишком уязвимым, чтобы использовать его так, как раньше, и слишком дорогостоящим, чтобы нормализовать ситуацию.

Издание приводит пять сценариев того, как может развиваться кризис вокруг Крыма, спровоцированный Путиным:

1. Путин укрепляет Крым и заставляет россиян за это платить

Путин заявил, что Россия увеличит импорт топлива, ускорит ремонт нефтяных объектов и усилит поставки в Крым по суше и по морю.

Это наиболее вероятный ближайший сценарий, поскольку он соответствует его стилю управления: покрывать расходы, централизовать контроль, отрицать, что давление на поле боя меняет политическую ситуацию.

Однако издание отмечает, что проблема в том, что укрепления не восстанавливают нормальную жизнь. В Крыму уже приостановлена продажа топлива частным автомобилистам, а в Севастополе введены ограничения в отношении общественного транспорта, магазинов, кафе и уличного освещения.

2. Украина превращает Крым в остров, но не сможет его захватить

В статье указывается, что в начале июня Министерство обороны Украины заявило, что трасса Р-280, соединяющая Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом, попала под контроль украинского огня.

Этот сценарий не требует от Украины штурма полуострова. Он требует, чтобы Украина и в дальнейшем делала Крым ненадежным логистическим центром, изолируя его.

Неожиданным результатом могло бы стать то, что Россия и в дальнейшем будет оккупировать Крым, но уже не сможет уверенно им пользоваться.

3. Москва усиливает давление в других регионах, чтобы доказать: Крым – неприкосновен

По словам главы Кремля, украинские удары были направлены на то, чтобы расколоть российское общество и заставить Москву пойти на переговоры на условиях Киева.

При таком сценарии Россия реагирует на давление в отношении Крыма расширением карательных мер против Украины, а не изменением курса в отношении Крыма.

4. Крым становится «ядовитой таблеткой» в любом соглашении

Этот сценарий предполагает дипломатическое замораживание ситуации, при котором Крым остается под контролем России без реального решения вопроса о суверенитете. Россия интегрировала Крым, но ее контроль над этой территорией не признан на международном уровне, и Путин стремится это изменить.

Позиция Украины в отношении Крыма практически не изменилась: Киев по-прежнему считает его своей территорией, подчеркивая, что будет продолжать прилагать усилия для возвращения полуострова под свой контроль, даже несмотря на то, что Россия интегрирует его с материком, в частности через Керченский мост.

Издание считает, что нынешняя кампания Киева в отношении Крыма частично заключается в военном давлении, но также является политическим сигналом. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит удары по объектам, поддерживающим военные действия России на «временно оккупированной» территории и внутри России.

5. Крым наносит Путину ущерб, но не свергает его

Путин исключил возможность уступок и подчеркнул, что Россия одержит верх, несмотря на временные неудачи, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что позиция России в отношении Украины остается неизменной.

Российская политика предоставляет Кремлю инструменты для подавления, манипулирования общественным мнением и затягивания времени.

Издание прогнозирует, что ухудшение ситуации в Крыму не приведет автоматически к дворцовому перевороту, народному восстанию или внезапному выводу российских войск с полуострова. Более вероятный риск для Путина как лидера носит более узкий характер и подрывает его позиции изнутри.

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