В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море 3 28.12.2024, 14:12

2,112

Зоной ЧС считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.

В оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий указ издал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Зоной чрезвычайной ситуации считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.

25 декабря из-за разлива мазута во время аварии танкеров в Керченском проливе режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com