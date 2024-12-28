В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море

В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море3
- 28.12.2024, 14:12
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Зоной ЧС считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.
В оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Соответствующий указ издал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Зоной чрезвычайной ситуации считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.
25 декабря из-за разлива мазута во время аварии танкеров в Керченском проливе режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.