закрыть
28 декабря 2024, суббота, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море

3
  • 28.12.2024, 14:12
  • 2,112
В Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море

Зоной ЧС считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.

В оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал разлив мазута в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующий указ издал гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Зоной чрезвычайной ситуации считается территория округа Керчь и Ленинского района Крыма.

25 декабря из-за разлива мазута во время аварии танкеров в Керченском проливе режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Краснодарском крае. На следующий день в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип