В оккупированном Крыму беспилотники атаковали электроподстанцию Западно-Крымская 2 1.07.2026, 8:30

1,902

Вспыхнул пожар.

В ночь на среду, 1 июля, во временно оккупированном Крыму беспилотники поразили электрическую подстанцию 330/110 кВ Западно-Крымская, расположенную вблизи села Карьерное Сакского района.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

Отмечается, что очаг пожара расположен на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 110 кВ. По словам местных жителей, взрывы в этом районе раздавались около 01:00.

По информации Telegram-канала, ПС 330/110 кВ Западно-Крымская является узловым элементом системы передачи и распределения электроэнергии Крыма — на пути от электростанций к конечным потребителям. Она обеспечивает электроснабжение центральной и западной частей полуострова, где расположено значительное количество российских военных объектов.

Ранее беспилотники атаковали эту подстанцию 22 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com