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В оккупированном Крыму беспилотники атаковали электроподстанцию Западно-Крымская

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  • 1.07.2026, 8:30
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В оккупированном Крыму беспилотники атаковали электроподстанцию Западно-Крымская

Вспыхнул пожар.

В ночь на среду, 1 июля, во временно оккупированном Крыму беспилотники поразили электрическую подстанцию 330/110 кВ Западно-Крымская, расположенную вблизи села Карьерное Сакского района.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

Отмечается, что очаг пожара расположен на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 110 кВ. По словам местных жителей, взрывы в этом районе раздавались около 01:00.

По информации Telegram-канала, ПС 330/110 кВ Западно-Крымская является узловым элементом системы передачи и распределения электроэнергии Крыма — на пути от электростанций к конечным потребителям. Она обеспечивает электроснабжение центральной и западной частей полуострова, где расположено значительное количество российских военных объектов.

Ранее беспилотники атаковали эту подстанцию 22 июня.

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