Украина получит новую партию артиллерийских боеприпасов от Rheinmetall
- 1.07.2026, 5:49
Заказ будет выполнен в Испании.
Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку Украине артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Об этом компания сообщила во вторник, 30 июня, передает Reuters.
Компания сообщила, что выиграла контракт на сумму в несколько десятков миллионов евро. Его стоимость будет отражена во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа запланировано на первый квартал 2027 года. Заказ будет выполняться в Испании.
Сообщается, что после того, как Германия отказалась от знаковой программы строительства фрегатов, акции компании из Дюссельдорфа резко упали.