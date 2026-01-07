Украина получит новую партию артиллерийских боеприпасов от Rheinmetall 1.07.2026, 5:49

Заказ будет выполнен в Испании.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку Украине артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Об этом компания сообщила во вторник, 30 июня, передает Reuters.

Компания сообщила, что выиграла контракт на сумму в несколько десятков миллионов евро. Его стоимость будет отражена во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа запланировано на первый квартал 2027 года. Заказ будет выполняться в Испании.

Сообщается, что после того, как Германия отказалась от знаковой программы строительства фрегатов, акции компании из Дюссельдорфа резко упали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com