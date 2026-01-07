закрыть
1 июля 2026, среда, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получит новую партию артиллерийских боеприпасов от Rheinmetall

  • 1.07.2026, 5:49
Украина получит новую партию артиллерийских боеприпасов от Rheinmetall

Заказ будет выполнен в Испании.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку Украине артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Об этом компания сообщила во вторник, 30 июня, передает Reuters.

Компания сообщила, что выиграла контракт на сумму в несколько десятков миллионов евро. Его стоимость будет отражена во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа запланировано на первый квартал 2027 года. Заказ будет выполняться в Испании.

Сообщается, что после того, как Германия отказалась от знаковой программы строительства фрегатов, акции компании из Дюссельдорфа резко упали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра