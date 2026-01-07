Более миллиона мигрантов подали заявки на легализацию в Испании 1.07.2026, 2:32

Правительство Санчеса стремится привлечь мигрантов для поддержки экономики страны.

Более 1 млн мигрантов подали заявки на легализацию своего статуса до завершения приема документов 30 июня. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Более миллиона поданных заявок... показывают, насколько необходимо было это признание прав и обязанностей», – заявил Санчес на мероприятии в Мадриде.

Когда программу запускали в апреле, правительство рассчитывало примерно на 500 000 заявителей, однако спрос оказался более чем вдвое выше.

По состоянию на 12 июня власти получили около 900 000 заявлений, из которых около 360 000 уже были приняты к рассмотрению. Окончательное количество к завершению кампании превысило 1 млн.

Право на легализацию получили лица, которые:

→ находились в Испании до 1 января 2026 года;

→ непрерывно прожили в стране не менее пяти месяцев;

→ не имеют судимостей и не представляют угрозы общественной безопасности.

В случае одобрения они получают вид на жительство и работу сроком на один год с возможностью продления. Рассмотрение заявлений длится до трех месяцев.

Правительство Санчеса объясняет решение не только гуманитарными мотивами, но и экономической необходимостью. Испания сталкивается со старением и дефицитом рабочей силы.

Значительная часть нелегальных мигрантов уже работает в стране – в сельском хозяйстве, строительстве, туризме, сфере ухода и услуг – но не может официально платить налоги и социальные взносы. Легализация должна перевести этих работников в официальную экономику, увеличив поступления в бюджет и систему социального страхования.

По официальным данным каждый пятый житель Испании родился за границей, а мигранты в последние годы стали одним из ключевых факторов экономического роста страны.

По официальным данным к середине июня, около 30% заявлений подали граждане Колумбии, 14% – граждане Марокко, 10% – Венесуэлы, 9% – граждане Перу.

Каждое дело рассматривается раздельно. Власти проверяют соответствие критериям, поэтому часть заявлений могут быть отклонены.

Программу резко критикуют правая оппозиция и ультраправая партия Vox. Они считают, что массовая легализация может провоцировать нелегальную миграцию и противоречить законодательству ЕС.

Это не первый случай, когда Испания предоставляет амнистию незаконно находящимся в стране мигрантам: в период с 1986 по 2005 год это делалось шесть раз.

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