США впервые запустили противокорабельную ракету LRASM с бомбардировщика B-2 1.07.2026, 3:14

Ракета способна самостоятельно обнаруживать и распознавать корабли противника.

В ходе масштабных учений Valiant Shield 2026 в Тихом океане американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit впервые произвёл запуск противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM. Боевой пуск состоялся 27 июня вблизи Марианских островов. Об этом сообщает Army Recognition.

Целью ракеты стал списанный десантный корабль USS Juneau в Филиппинском море. Испытания проводились в рамках учебного сценария SINKEX, который предусматривает поражение реальных морских целей для проверки эффективности вооружения и взаимодействия различных подразделений.

Ракета LRASM способна автономно обнаруживать и распознавать корабли противника даже в условиях активной РЭБ. Её дальность полета оценивается примерно в 926 километров, что позволяет самолетам запускать ее за пределами зоны действия большинства корабельных систем ПВО.

В учениях Valiant Shield 2026 также принимают участие Япония, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

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