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В Финляндии состоялся последний звонок по стационарному телефону

  • 1.07.2026, 1:56
В Финляндии состоялся последний звонок по стационарному телефону

Стационарная связь функционировала с конца XIX века.

Финляндия прекратила работу последней общенациональной сети аналоговой стационарной телефонной связи, функционировавшей с конца XIX века, сообщает Yle.

С 30 июня крупнейший финский телекоммуникационный оператор Elisa перестал предоставлять услуги фиксированной телефонии частным и корпоративным клиентам.

Завершение работы сети Elisa символически отметила последним звонком между генеральным директором компании Топи Маннером и руководителем Агентства транспорта и связи Финляндии Яркко Сааримяки. Во время разговора они вспомнили времена, когда международные телефонные звонки планировали заранее, а в конце простились финским словом kuulemiin – «поговорим позже».

Elisa объявила о прекращении работы стационарных телефонов в начале года, объяснив решение резким сокращением количества пользователей. На начало 2026 года у Elisa оставалось всего несколько тысяч абонентов стационарной связи. В основном его использовали для домашних телефонов, факсов и переговорных устройств в лифтах. Новые подключения оператор не предлагал уже несколько лет.

Другие крупные операторы отказались от этой технологии раньше. Telia перестала предоставлять услуги стационарной связи еще в 2019 году, а DNA отключила последних абонентов в начале 2026 года.

В то же время некоторые привычные стационарные телефонные номера и дальше будут работать. Однако теперь они обслуживаются через мобильные сети с сохранением старых номеров.

Стационарная телефонная сеть в Финляндии работала с 1880-х годов. Она базировалась на медных проводах, по которым голос передавался в виде аналогового электрического сигнала. С развитием цифровых технологий и распространением мобильной связи и оптоволоконных сетей эта разработка постепенно утратила актуальность.

После отключения сети Elisa услуги стационарной телефонии в Финляндии останутся только у отдельных местных операторов, обслуживающих несколько тысяч абонентов, нуждающихся в локальной телефонной связи.

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