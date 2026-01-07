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Украинские разработчики представили дрон-перехватчик Zirka со скоростью более 340 км/ч

  • 1.07.2026, 4:59
Украинские разработчики представили дрон-перехватчик Zirka со скоростью более 340 км/ч
Иллюстрационное фото

Видео.

В Украине представили новый дрон-перехватчик Zirka, разработанный для уничтожения вражеских беспилотников в воздухе. Проект создали украинские инженеры при поддержке компании Vyriy Industries, инвестировавшей в разработку и помогающей с будущим расширением производства. Об этом сообщает «Мілітарний».

Перехватчик оснащен системой автоматического обнаружения целей и наведения на них. Максимальная скорость дрона превышает 340 км / ч, он способен работать на высоте до шести километров, а дальность его применения достигает 30 км. В воздухе аппарат может находиться до 20 минут.

Разработкой аппарата занималась компания Noctis, а при его создании были использованы наработки военных, имеющих практический опыт борьбы с российскими ударными дронами. В частности, к работе присоединились специалисты антишахедного батальона Darknode из состава 412-й бригады беспилотных систем Nemesis.

Разработчики оценивают стоимость одного Zirka в сумму до $2000 и называют его одним из самых доступных решений в своем классе. Уже сейчас команда работает над версией Zirka 2.0, которая получит усовершенствованные средства обнаружения целей, более мощную тепловизионную систему и расширенные возможности автоматического перехвата.

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