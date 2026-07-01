The Sun: Кремль может капитулировать через несколько месяцев 1 1.07.2026, 8:18

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Фото: Getty Images

Дилемма для Путина приближается.

Благодаря масштабной и бескомпромиссной кампании Украины по нанесению ударов на большие расстояния ход войны претерпел кардинальные изменения, и Владимир Путин уже через несколько месяцев может оказаться перед дилеммой: капитулировать или заморозить конфликт.

Военные аналитики в комментариях для издания The Sun отмечают, что системные удары ВСУ по нефтегазовой инфраструктуре страны-агрессора способны полностью парализовать кремлевскую военную машину.

Режим уже столкнулся с тотальным дефицитом топлива, масштабными отключениями света и рекордными потерями живой силы, что заставило даже самого Путина публично признать «проблемы» с обеспечением.

Экс-командующий Армией США в Европе Бен Годжес убежден: стратегическая инициатива полностью перешла в руки Украины. Российские наземные наступательные операции фактически остановлены, а Черноморский флот РФ перестал быть весомым фактором влияния. Главным катализатором этого стал масштабный 40-дневный блицкриг с использованием сотен ударных беспилотников и ракет большой дальности.

«Если вся привилегированная молодежь вдруг наденет эту зеленую форму российской армии, то энтузиазм в отношении поддержки этой войны действительно уменьшится», – отметил Годжес.

Непрекращающиеся атаки на нефтебазы и НПЗ (включая резонансные удары по подмосковным объектам) спровоцировали серьёзный кризис: более 50 регионов России сейчас испытывают острый дефицит топлива, а на АЗС введены жесткие лимиты.

Параллельно Украина успешно реализует план энергетической и логистической изоляции оккупированного Крыма. Разрушение Генического моста и других логистических артерий привело к отключениям электроэнергии на полуострове и вынудило оккупантов объявить чрезвычайное положение. По мнению эксперта Кира Джайлза, удержание Крыма становится для Москвы всё более невозможным.

«Путин постепенно вынужден публично признавать всё больше реалий войны. В этом отношении долгосрочная цель Украины – донести эту реальность до россиян по всей стране – начинает достигать успеха», – отметил он.

«Все это означает, что он может в конечном итоге согласиться с тем, что уже некоторое время было очевидно – что Россия получит больше от замораживания конфликта, чем от продолжения боевых действий, если текущие тенденции сохранятся», – добавил эксперт.

Три условия для капитуляции Кремля

Бен Годжес подчеркивает, что война окончательно вернулась «домой» к россиянам, и летом ситуация для Кремля будет только ухудшаться. Однако для полного развала российской военной машины до конца года необходимо выполнить три ключевых условия:

Способность Украины стабильно поддерживать и наращивать нынешние темпы дальнобойных ударов.

Бесперебойная и масштабная технологическая поддержка этого процесса со стороны западных партнеров.

Неспособность России найти эффективное противодействие и защитить свои тыловые объекты от украинских дронов.

Дополнительным фактором риска для Путина является возможная принудительная мобилизация молодежи из Москвы и Санкт-Петербурга. Если война затронет привилегированные слои населения, общественная поддержка диктатора внутри страны мгновенно обрушится.

Тактика «мясорубки» и реальность фронта

Пока российский тыл погружается в топливный хаос, на передовой армия РФ продолжает нести катастрофические потери. По оценкам экспертов, с 2022 года число уничтоженных и раненых оккупантов превысило один миллион человек (из них не менее 500 000 – безвозвратные потери). Статистика линейных столкновений демонстрирует ошеломляющую пропорцию: на восемь погибших россиян приходится лишь один украинский защитник.

Бывший офицер британской разведки Филипп Инграм отмечает, что технологическая эволюция украинского ВПК позволила компенсировать численное превосходство врага. Из-за низкого качества подготовки новобранцев, которых бросают в окопы после нескольких дней обучения, средняя продолжительность жизни российского солдата на поле боя в настоящее время колеблется от 20 минут во время штурмов до максимум нескольких недель в целом.

«Украине потребовалось много времени, чтобы разработать технологию, нарастить производственные мощности и увеличить количество созданных дронов. Они начинают давать результат, ведь сам Владимир Путин признал трудности, которые атаки украинских беспилотников создают для поставок топлива по всей России», – отметил эксперт.

В таких условиях окружение Путина вскоре может склонить его к признанию очевидного: продолжение боевых действий разрушает саму Россию, и выход из конфликта – единственный способ сохранить остатки государственности.

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