Как ИП в Беларуси законно платить меньше налогов 1 1.07.2026, 8:26

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Об этом многие не знают.

Ошибка с выбором налогового режима может стоить ИП тысяч рублей в год. При этом многие предприниматели ориентируются на советы знакомых, не учитывают расходы и забывают о налоговых вычетах, которые помогают экономить. «Онлайнер» рассказал о том, как ИП выбрать между единым налогом и подоходным и какие законные способы снизить платежи упускают многие предприниматели.

В чем главная ошибка начинающих ИП

Когда предприниматель только начинает работать, вопрос налогов обычно сводится к простому выбору: единый или подоходный? Но на практике большинство переплачивают не из-за высоких ставок, а по незнанию правил учета расходов и налоговых вычетов, поясняет Карина Черноглазова, основатель бухгалтерской компании «ДримТимКонсалт».

— За годы работы главным бухгалтером я не раз сталкивалась с ситуациями, когда предприниматель исправно платил налоги, но переплачивал исключительно из-за неправильно выбранного режима налогообложения или неиспользованных налоговых вычетов. Поэтому нужно понимать, как работают единый и подоходный налог для ИП в Беларуси в 2026 году, какие вычеты предусмотрены законодательством и где находятся основные возможности для законного снижения налоговой нагрузки.

По словам эксперта, главная ошибка начинающих ИП — выбор налога по совету знакомых. Но проблема в том, что одинаковых бизнесов не существует, поэтому правильный вопрос — это не какой налог лучше, а какой налоговый режим выгоден для конкретной модели бизнеса.

— Один и тот же предприниматель при одинаковой выручке может платить совершенно разную сумму налога в зависимости от выбранного режима налогообложения, структуры расходов, наличия права на налоговые вычеты, правильности ведения учета.

Поэтому вот первое, что необходимо понимать ИП в 2026 году: налог зависит не только от дохода, но и от того, какие расходы и вычеты государство разрешает учитывать.

Сейчас ИП доступны единый налог и подоходный налог. Каждый режим имеет свои преимущества, ограничения и особенности расчета, обращает внимание Карина Черноглазова.

Единый налог считается более понятным режимом налогообложения. Предприниматель заранее знает сумму платежа и не рассчитывает налог исходя из фактической прибыли бизнеса. Размер налога зависит от вида деятельности, населенного пункта и ставок, которые устанавливаются Налоговым кодексом.

На первый взгляд это выглядит идеальным вариантом, но в реальной практике все немного сложнее.

— Главные преимущества единого налога — это простота расчета и предсказуемость. Размер налога известен заранее. В отличие от подоходного налога, здесь не нужно подтверждать документами каждую покупку, аренду или оплату услуг для уменьшения налоговой базы.

Чаще всего единый налог действительно выгоден предпринимателям, которые оказывают услуги лично и не несут крупных расходов, отмечает эксперт.

Но, несмотря на очевидную простоту, этот режим подходит не всем.

— Расходы ИП не уменьшают сумму налога — это главное отличие от подоходного налога. Если предприниматель тратит значительные суммы на закупку товаров, материалов, аренду помещения и прочее, подоходный налог может оказаться более выгодным.

Кроме того, перечень доступных видов деятельности для единого налога периодически пересматривается государством.

Почему единый налог может увеличиться

Многие предприниматели считают единый налог полностью фиксированным платежом, но это не совсем так. Если предприниматель получает высокий доход, ему может потребоваться доплатить налог сверх установленной ставки.

— Если выручка предпринимателя за квартал превышает 40-кратную сумму единого налога, нужно доплатить 6% с суммы превышения (пункт 14 статьи 342 НК). Именно этот момент часто становится неприятным сюрпризом для бизнеса, который начинает быстро расти.

Конкретные ставки единого налога зависят от вида деятельности и населенного пункта, поэтому рассмотрим условную ситуацию: предприниматель оказывает услуги и платит единый налог 300 рублей в месяц.

Сорокакратный размер налога составит 12 000 рублей. Если за отчетный период предприниматель получил выручку 15 000 рублей, то сумма превышения получается 3000 рублей. В этом случае доплата составит 3000 × 6% = 180 рублей.

Именно поэтому единый налог нельзя считать абсолютно фиксированным платежом. Чем выше становится выручка предпринимателя, тем внимательнее необходимо контролировать превышение установленных лимитов.

Когда стоит задуматься о переходе на подоходный налог

Подоходный налог работает по другому принципу: он рассчитывается не со всей выручки, а с налоговой базы.

Проще говоря, налоговая база — это доходы за минусом расходов, разрешенных законодательством. Именно с этой суммы и рассчитывается налог.

Для большинства предпринимателей ставка составляет 20%. Если доход ИП, рассчитанный с начала года, превышает 500 000 рублей, применяется ставка 30% — это важный момент, который многие предприниматели узнают слишком поздно.

— Обычно предприниматели внимательно следят за выручкой, но редко контролируют налоговые последствия ее роста. В результате бывает ситуация, когда в IV квартале бизнес резко увеличивает продажи и неожиданно выходит за порог 500 000 рублей. После этого возникает необходимость пересчитать налог уже по ставке 30%, — обращает внимание Карина Черноглазова. — Если предприниматель работает на подоходном налоге, расходы становятся не менее важными, чем доходы. За годы практики я заметила закономерность: предприниматели внимательно считают заработанные деньги, но значительно хуже контролируют документы по расходам. А ведь именно расходы позволяют уменьшать налоговую базу.

В зависимости от деятельности могут учитываться такие статьи расходов, как закупка товаров, материалы, аренда помещений, интернет и связь, программное обеспечение, реклама, банковские комиссии, услуги подрядчиков, транспортные расходы. Главное условие: расходы должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и подтверждаться документами.

Ошибка, которая стоит денег: очень часто предприниматель хранит только чек, предупреждает Карина Черноглазова. Для подтверждения расходов этого может оказаться недостаточно. Поэтому собирать документы нужно не перед проверкой, а с первого дня работы.

Отдельно стоит учитывать, что налоговую базу можно уменьшать не только за счет обычных расходов.

Взносы в ФСЗН тоже могут учитываться при расчете подоходного налога. Это одно из важных изменений последних лет: ИП вправе включать обязательные страховые взносы, уплаченные за себя, в состав расходов.

Кроме того, если подтвердить все расходы документами не получается, законодательство позволяет применять нормативные расходы, то есть учитывать затраты по установленному проценту.

Это особенно полезно начинающим предпринимателям, тем, кто не может подтвердить все затраты документами или просто не имеет больших расходов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Чтобы было понятнее, рассмотрим пример.

Выручка ИП — 50 000 рублей. Документов, подтверждающих расходы, нет. В таком случае можно применить норматив расходов — 20%. Это значит, что расходы составят 10 000 рублей. Налоговая база будет равна 40 000 рублей, а подоходный налог — 8000. Если бы норматив не применялся, налоговая база была бы выше, и налог составил бы 10 000 рублей. В итоге экономия — 2000 рублей.

С 2026 года для отдельных категорий ИП норматив расходов повышен до 30%, для остальных он остается на уровне 20%.

«Этот способ законно снизить налоги недооценивают»

— За годы работы с предпринимателями я заметила интересную закономерность: большинство ИП внимательно изучают ставки налогов, но практически не интересуются налоговыми вычетами. В результате предприниматель может месяцами искать способы оптимизации налогов, одновременно не используя льготы, которые уже предусмотрены Налоговым кодексом, — обращает внимание эксперт.

Это полноценный инструмент уменьшения налоговой базы, а значит, и суммы налога к уплате. При определении налоговой базы предприниматель вправе последовательно применять стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты. Такое право прямо предусмотрено статьями 209—211 НК.

Важно понимать ключевой принцип: вычет не уменьшает налог напрямую. Он уменьшает налоговую базу, с которой затем рассчитывается налог. Поэтому реальная выгода зависит от размера доходов предпринимателя и суммы применяемого вычета.

Стандартные налоговые вычеты — это вычеты, которые многие ИП не используют. Для предпринимателей они применяются при расчете подоходного налога, если выполняются условия, установленные законом.

Чаще всего ИП имеют право на вычеты на себя, детей, иждивенцев либо по отдельным льготным категориям. Размеры вычетов и лимиты ежегодно индексируются, поэтому перед подачей декларации рекомендуется проверять актуальные данные на сайте МНС.

— На практике одна из самых частых ситуаций выглядит так. Предприниматель ведет деятельность самостоятельно, подает декларацию и исправно платит налог, при этом у него двое несовершеннолетних детей. Во время консультации выясняется, что право на вычеты у него было несколько лет подряд, но воспользоваться им он не пытался — просто потому, что был уверен, что вычеты относятся только к работникам.

Стандартный вычет не применяется, если ИП одновременно работает по трудовому договору и уже получает его через работодателя. Повторно использовать один и тот же вычет нельзя.

Социальные налоговые вычеты — это возможность вернуть часть расходов на образование и страхование. Они позволяют уменьшать налоговую базу на определенные социально значимые расходы.

Наиболее востребованные социальные вычеты связаны с оплатой обучения, отдельными видами страхования и расходами на близких родственников, если соблюдены условия законодательства.

Возможность, которую предприниматели часто не используют, — это как раз вычет на обучение. Он применяется при расчете подоходного налога, если выполняются условия статьи 210 НК, в том числе если это первое образование и обучение проходит в учреждениях образования Беларуси.

Например, предприниматель работает на подоходном налоге и оплачивает обучение дочери в белорусском университете. За год расходы на обучение составили 4000 рублей. При наличии подтверждающих документов эти расходы могут участвовать в расчете социального налогового вычета и уменьшать налогооблагаемую базу.

Для бизнеса это означает вполне реальную экономию на налогах без использования каких-либо специальных схем.

Имущественные вычеты — крупнейшая налоговая льгота для многих семей. Если стандартные и социальные вычеты обычно позволяют экономить сотни рублей, имущественный вычет нередко исчисляется тысячами.

Право на имущественный вычет может возникать при:

строительстве жилья;

приобретении жилья;

погашении кредитов и займов, направленных на строительство или покупку жилья;

отдельных вариантах приобретения жилья через лизинг.

— Среди ИП есть распространенное заблуждение: если квартира покупается для семьи, предпринимательский доход здесь ни при чем. Имущественный вычет применяется к доходам, которые облагаются подоходным налогом, в том числе к доходам от предпринимательской деятельности, если соблюдены требования законодательства. Поэтому для ИП, которые строят или покупают жилье, этот вычет имеет большое значение.

Как правильно применять вычеты

Практика показывает, что проблемы возникают не из-за отсутствия права на вычет, а из-за документов.

Перед подачей декларации рекомендуется проверить:

имеются ли договоры;

сохранены ли платежные документы;

подтверждается ли право на льготу документально;

представлены ли документы в налоговый орган в установленном порядке, то есть поданы ли они в соответствии с правилами и требованиями налоговой.

Если хотя бы одного документа не хватает, применение вычета может быть поставлено под вопрос.

— Гораздо чаще приходилось видеть предпринимателей, которые не используют свое право на вычеты, чем предпринимателей, которые применяют их неправомерно. Поэтому перед поиском сложных способов налоговой оптимизации имеет смысл ответить на три простых вопроса: есть ли у меня дети или иждивенцы, оплачивал ли я обучение себе или близким родственникам, строил или приобретал ли я жилье и погашал ли соответствующий кредит.

Если хотя бы на один вопрос ответ положительный, стоит внимательно изучить возможность применения налоговых вычетов.

Почему предприниматели переплачивают налоги

Если обобщить десятки консультаций с ИП, причины переплат обычно одни и те же: выбор режима «как у знакомого», потерянные документы по расходам (каждый неподтвержденный расход автоматически увеличивает налоговую базу), игнорирование вычетов и отсутствие налогового планирования.

— Налоги нельзя считать один раз в конце года. Чем раньше предприниматель понимает будущую нагрузку, тем меньше вероятность неприятных сюрпризов.

Предпринимателю важно не просто платить налог, а понимать механизм его формирования. В 2026 году основная возможность законно снизить налоги находится не в поиске сложных схем, а в грамотном использовании инструментов, уже предусмотренных законодательством. Правильный выбор налогового режима, учет расходов и применение налоговых вычетов способны существенно уменьшить налоговую нагрузку без каких-либо рисков для бизнеса, — резюмирует Карина Черноглазова.

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