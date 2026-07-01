Путину нравится, что Москву бомбят?
- Аббас Галлямов
- 1.07.2026, 8:00
Самый болезненный для россиян вопрос.
Итак, согласно утверждению Путина, Украина предложила России взаимно отказаться от ударов по тылам друг друга, ограничившись боевыми действиями на фронте. Это плохо вяжется с путинским же утверждением о том, что на фронте у России все хорошо, она наступает, в то время как Украине только и остается, что бить по российским городам с целью посеять в сердцах россиян сомнение в конечной победе.
Если для украинцев эти удары – последнее, что им остается, то почему они предлагают от этих ударов отказаться? Если у них все так плохо на фронте, то почему они хотят, чтобы все к действиям на фронте как раз и свелось?
Ну и самый болезненный для россиян вопрос: если ты действительно побеждаешь на фронте, а украинцы при этом предлагают фронтом все и ограничить, то какого черта ты не соглашаешься? Тебе нравится, что Москву бомбят? Тебя радует, что россияне остались без бензина? Ты сошел с ума?
Вопросы, вопросы, вопросы…
Аббас Галлямов, «Телеграм»