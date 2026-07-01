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Путину нравится, что Москву бомбят?

  • Аббас Галлямов
  • 1.07.2026, 8:00
Путину нравится, что Москву бомбят?
Аббас Галлямов

Самый болезненный для россиян вопрос.

Итак, согласно утверждению Путина, Украина предложила России взаимно отказаться от ударов по тылам друг друга, ограничившись боевыми действиями на фронте. Это плохо вяжется с путинским же утверждением о том, что на фронте у России все хорошо, она наступает, в то время как Украине только и остается, что бить по российским городам с целью посеять в сердцах россиян сомнение в конечной победе.

Если для украинцев эти удары – последнее, что им остается, то почему они предлагают от этих ударов отказаться? Если у них все так плохо на фронте, то почему они хотят, чтобы все к действиям на фронте как раз и свелось?

Ну и самый болезненный для россиян вопрос: если ты действительно побеждаешь на фронте, а украинцы при этом предлагают фронтом все и ограничить, то какого черта ты не соглашаешься? Тебе нравится, что Москву бомбят? Тебя радует, что россияне остались без бензина? Ты сошел с ума?

Вопросы, вопросы, вопросы…

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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