Нетаньяху с топ-чиновниками впервые прибыл в Ливан 1.07.2026, 7:52

Биньямин Нетаньяху

И обратился к солдатам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с чиновниками посетил израильских военных на юге оккупированного Ливана. В ходе визита он сказал, что израильская армия пока не будет покидать регион.

Об этом сообщает Reuters.

Это был первый визит Нетаньяху на оккупированную ливанскую территорию с момента достижения правительствами Израиля и Ливана в прошлую пятницу соглашения о безопасности при посредничестве США, согласно которому Иерусалим передаст два района ливанской армии.

Глава израильского правительства прибыл в район, где дислоцируются подразделения ЦАХАЛа в сопровождении министра обороны Исраэля Каца, начальника Генштаба Эяля Замира и других представителей военного руководства.

Во время обращения к солдатам израильский премьер подчеркнул, что войска будут оставаться на занятых позициях до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном.

«Мы будем держать эту линию до тех пор, пока не станет ясно, что на другой стороне нет угрозы», - заявил Нетаньяху.

Как отмечает агентство, визит Нетаньяху произошел на фоне попыток Вашингтона добиться стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе.

Как уже отмечалось выше, на прошлой неделе стороны при посредничестве США достигли предварительной договоренности о передаче двух районов под контроль ливанской армии.

В то же время, Израиль не соглашается на полный вывод своих войск из южного Ливана. Нетаньяху настаивает, что присутствие израильской армии необходимо для недопущения восстановления военной инфраструктуры «Хезболлы».

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