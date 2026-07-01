Стало известно о налоговой «ловушке», в которую могут попасть некоторые белорусы 1 1.07.2026, 11:23

По этому сбору появилось ужесточение.

Белоруска, которая работает на налоге на профдоход (НПД), пожаловалась в Threads, о финансовой "ловушке", в которую оказалась из-за нюансов по этому сбору. Судя по комментариям, в такой ситуации оказалась не только она, пишет «Зеркало».

«Самозанятые Беларуси, кто получает зарплату в рос. рублях по курсу банка, а отражает в профдоходе по курсу Нацбанка РБ. Как вам разбежка в курсах последние несколько месяцев? Как вам платить налог на то, что вы не получали?» — поинтересовалась автор поста.

Она также объяснила, что если человеку отправили на карту, например, 100 000 российских рублей, банк зачисляет деньги по своему курсу и с учетом комиссий. В итоге на карту может прийти около 3400 белорусских рублей.

Но в приложении «Профдоход» эту же сумму нужно указывать по курсу Нацбанка Беларуси, который отличается от банковского. В данном примере по официальному курсу 100 000 российских рублей — это уже условно 3738,6 рублей.

«Итого разница между фактическими доходами и реально полученными — 338 рублей. Чем больше доход — тем больше разбежка — тем выше «лишние» суммы налога», — уточнила самозанятая.

В комментариях некоторые согласились, что тоже сталкиваются с такой проблемой, другие же признали, что привыкли — мол, ничего не поделаешь.

«Разбежка потрясающая. Потеряла на разнице курсов примерно 100 долларов в зарплате. Расстроилась — настроилась, поныла начальству, в следующем месяце добавят зарплату».

«Да. Именно так и происходит. Увы, карта в росрублях не решает проблему (пробовала разные варианты), самый удобный — карта в долларах, но мне и переводят в долларах, далее перевожу по курсу Нацбанка РБ».

«У меня такая ситуация. Смирилась, а что остается».

«Так всегда было, ничего нового, как и разбежка в курсах».

«Необязательно платить налог в следующем месяце, я закидываю сразу как получила доход и все, тогда есть курсовая разница только между курсом банка и НБРБ».

«Закладывайте обменный курс до договора и услугой/товаром, всегда +15%, и чтобы убыток предыдущий покрыть +15%, там все богатые, оплатят».

«Да как-то быстро привыкаешь, я уже и внимания на это не обращаю, переводы из РФ получать чаще выгоднее, чем например из США, где порой приходится крутиться и вертеться и терять по 20% от дохода на различных комиссиях и курсах, но что поделать, это все еще гораздо выгоднее найма в РБ».

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